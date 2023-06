In Winterslag in Genk werd deze namiddag door de Belgische voetbalbond een Red Court ingehuldigd, de tweede in Limburg. In deze mini-voetbaltempel kunnen jongeren komen voetballen. Ambassadeur van deze Genkse Red Court is Rode Duivel en ex-Racing Genkkapitein Leandro Trossard. Hij is erg opgetogen met het project.