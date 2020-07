Limburg en Vlaams-Brabant gaan coronatests voor buitenlandse seizoensarbeiders samen uitwerken

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft beslist om alle kermissen in Lanaken te annuleren omwille van de negatieve evolutie van de caoronapandemie. "Het is jammer voor de foorkramers en kermisbezoekers, maar we moeten alles doen om dit virus aan banden te leggen," zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). Concreet gaat het om annulaties van de kermis van Rekem in het weekend van 1/8, de kermis in Gellik in het weekend van 8/8 en de kermis in Lanaken-centrum in het weekend van 15/8. "Deze beslissing ligt helemaal in lijn met de richtlijnen van de provinciegouverneur en de Nationale Veiligheidsraad en wat er momenteel gebeurt in andere steden en gemeenten. Denk maar aan de provincie Antwerpen," legt het gemeentebestuur uit in een persbericht. De foorkramers worden persoonlijk verwittigd over de beslissing. "De cijfers in Lanaken zijn niet alarmerend maar ook niet echt goed, dus alles wat de verspreiding van dit virus aan banden kan leggen moeten we uitvoeren. We moeten creatief zijn in de bestrijding van het virus en niet in het ontwijken van de maatregelen. Alleen op die manier komen we heelhuids uit deze gezondheidscrisis. Het is zeer jammer voor de foorkramers en de kermisbezoekers maar als we nu discipline aan de dag leggen zullen we in de toekomst opnieuw kermis kunnen vieren," zegt burgemeester Marino Keulen.