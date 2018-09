Limburg Kiest: Hechtel-Eksel

Nog 5 weken zijn we voor de verkiezingen en in de aanloop naar 14 oktober nodigen we de Limburgse kopstukken uit. "Wij willen in minstens tien Limburgse gemeenten in de meerderheid zitten." Dat is de ambitie van Johan Danen, kopman van de partij GROEN in Limburg. De Groenen hopen op de grote doorbraak in onze provincie. De peilingen in Vlaanderen voor de partij zijn goed. Maar in onze provincie hebben de groenen het traditioneel moeilijker.