Limburg Kiest: Veerle Vraagt Door in een gesprek met Jo Brouns

door Luc Moons

In Veerle Vraagt Door praten onze politici vrijuit over wie ze zijn en wat hen bezighoudt. Een ongedwongen babbel van een half uur, waarin u, thuis, kan kennis maken met de mens achter de politicus. Alle lijsttrekkers passeren de revue. Vandaag is dat Jo Brouns, lijsttrekker van de cd&v. Het leven van de burgemeester van Kinrooi veranderde op slag, toen hij plots minister werd in de Vlaamse regering. Twee jaar tot aan de verkiezingen had hij om zichzelf te bewijzen. Hij reed heel Vlaanderen af, was alom tegenwoordig en bracht uren door in de auto. Hij vertelt erover in Veerle Vraagt Door.