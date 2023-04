Met Standard, Anderlecht en Charleroi oogt het slot van de reguliere competitie pittig voor leider Racing Genk. "Maar het is ideaal qua voorbereiding op de Champions Play Offs." Dat zei Wouter Vrancken vanmiddag. Het vertrouwen in Genk is groot. De zege tegen Leuven deed deugd afgelopen zondag. En Vrancken, als trainer ongeslagen op Sclessin, wil die lijn doortrekken. Bilal El Khannouss geraakt fit, Daniel Muñoz wacht nog op groen licht.