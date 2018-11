Limburgers trekken massaal naar Nederland om te tanken

Ook oud-burgemeester Johan Sauwens dient klacht in tegen het verloop van de verkiezingen in Bilzen. Hij heeft dat formeel bevestigd aan onze redactie. Eerder vroeg Groen al om een hertelling en een gedeeltelijke ongeldigverklaring van de uitslag, wegens onregelmatigheden. De zaak heeft grote gevolgen. Burgemeester Steegen kan voorlopig de eed niet afleggen en ook de installering van het nieuwe schepencollege op 2 januari, komt in het gedrang. De klacht wordt op 13 december behandeld. Maar er is beroep mogelijk bij de raad van state. In dat geval blijft Frieda Brepoels tot maart burgemeester van Bilzen.