Limburgs bedrijf ontwikkelt verzorgingsproducten tegen huid- en haarproblemen bij kankerpatiënten

104 Hasseltse thuisverplegers verenigen zich in één groep. Zo willen ze sneller patiënten helpen. Nu is het vaak zo dat wie een thuisverpleegkundige nodig heeft, lang moet zoeken naar iemand die beschikbaar is om te helpen. De vraag naar thuisverplegers is zo groot, dat veel praktijken volzet zijn. Via een eenvoudige online groep kunnen thuisverpleegkundigen signaleren wanneer een patiënt zich aanbiedt, zodat hij of zij snel geholpen kan worden.