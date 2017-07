Limburgse bedrijven kunnen enorm besparen op energiekosten

"Dit is een belangrijke stap vooruit in de redding van het Essersbos." Dat zegt de Limburgse Milieukoepel in een reactie op de schorsing van de uitbreiding van Groep H.Essers in Winterslag bij Genk. Werkgeversorganisatie Voka Limburg snapt de uitspraak van de Raad van State dan weer niet. "Het is hemeltergend voor Limburg dat een nachtvlinder de groei van werkgelegenheid stokken in de wielen steekt", klink het.