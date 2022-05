Limburgse brandtorens permanent bemand wegens droogte

* In Tongeren buigt de jury zich momenteel over de schuldvraag in het asissenproces over de moord op Luana Romagnoli. Zo meteen kennen beklaagden Emrah & Anastasia hun lot en komt er een einde aan een bewogen proces. Dirk Billion geeft live een laatste update vanuit Tongeren.* De socialistische vakbond ACOD plant op 31 mei een stakingsdag in het kader van de koopkracht en de stijgende energieprijzen. Volgens ACOD onderwijs is de stakingsbereidheid groot en zullen de gevolgen van de staking voelbaar zijn. * Burgemeester van Kortessem Tom Thijsen, vraagt een duidelijker wettelijk kader voor het verlenen van vergunningen. Volgens Thijsen zitten gemeenten sinds het stikstofarrest met de handen in het haar bij een vergunningsaanvraag en dreigt zo het einde van de boerenstiel.* Racing Genk gaat morgen op zoek naar zijn vijfde overwinning op rij. Trainer Bernd Storck wil in Charleroi de winning mood waarin zijn team zit nog even aanhouden om zo de druk op leider Gent op te voeren.* En de academie van Heusden-Zolder pakt opnieuw uit met een grote tentoonstelling in Kasteel Meylandt. Onder de noemer 'Gefluister in het duister' stellen ze de werken tentoon van de 2500 leerlingen.