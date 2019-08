Nieuws Limburgse brandweerkorpsen bieden hulp aan om diensten van Heusden-Zolder over te nemen

Alle Limburgse brandweerkorpsen hebben hun hulp aangeboden om de diensten van hun collega's in Heusden-Zolder over te nemen. Dat vertelde zonecommandant Jan Jorissen van hulpverleningszone Noord-Limburg gisterenavond in het TVL Nieuws. Hoewel zij gisteren nog twee collega's verloren in Beringen, moeten de brandweerlui van Heusden-Zolder direct weer paraat staan. Maar zij staan er niet alleen voor, aldus Jorissen. De solidariteit bij de Limburgse brandweer is groot.