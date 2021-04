Limburgse coronacijfers stagneren, maar blijven hoog

door David Bijnens

We zitten momenteel in een plateaufase. De Limburgse coronacijfers stijgen of dalen nog amper, maar blijven wel aan de hoge kant. De druk op de ziekenhuizen blijft groot. Momenteel is 35 procent van de bedden op intensieve zorg ingenomen door COVID-patiënten. Dat aantal moet tot 15 procent zakken, om voor wat stabiliteit in de ziekenhuizen te zorgen. Ook de besmettingscijfers blijven hoog. De situatie in het Maasland is voorlopig nog steeds een aandachtspunt.