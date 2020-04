Limburgse economie ligt voor de helft stil

Het is mooi weer, dus nemen heel wat mensen de fiets om er op uit te trekken. Dat mag volgens de coronaregels zolang je je aan de opgelegde maatregelen houdt. Wat niet mag, is je fiets laten herstellen bij een fietsenmaker. Want die moeten dicht blijven van de overheid. En dat is zeer frustrerend, zegt fietsenverkoper Luc Bijloos uit Beringen. Volgens hem kan een fietsenmaker perfect z'n werkhuis openen met respect voor de afstandsregels. De vraag naar fietsherstellingen is groot volgens Bijloos, die zegt dat de crisis voor hem een ramp dreigt te worden omdat dit normaal gezien de drukste periode van het jaar is.