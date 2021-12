Limburgse pendelaars boeken enorme tijdswinst op snelle trein van Hasselt naar Antwerpen

door Dirk Billion

Vanaf vandaag rijdt er elk uur een snelle trein tussen Hasselt en Antwerpen. Voorheen duurde de rit anderhalf uur via Zaventem, nu is de pendelaar er in één uur. De verbinding die in 2014 sneuvelde, is in ere hersteld. Vakbond ACOD ijverde al lang voor de snellere rit tussen de twee provinciehoofdplaatsen en is tevreden. De Limburger is de winnaar in dit dossier. Onze provincie schudt de stiefmoederlijke behandeling van zich af. Met de auto ben je nooit sneller in de grootste stad van Vlaanderen.