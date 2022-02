Het stuifmeelseizoen is officieel van start gegaan met het pollen van de els en de hazelaar. Dat heeft AirAllergy van gezondheidsinstituut Sciensano aangekondigd. De katjes, zoals de bloeiwijzen van de els en hazelaar worden genoemd, zijn al enkele weken zichtbaar. Het pollen die ze uitstoten, wordt echter pas sinds enkele dagen gedetecteerd in alle meetstations van het AirAllergy-netwerk in ons land. De pollenconcentraties blijven tot nog toe echter eerder laag door de frequente regenbuien. De start van het stuifmeelseizoen loopt dit jaar grotendeels gelijk met de afgelopen jaren. Op lange termijn is er echter wel een toename van de hoeveelheid stuifmeel zichtbaar. 'Dit verschijnsel, dat ook in vele andere aërobiologische stations in de wereld is waargenomen, houdt verband met de geleidelijke stijging van de temperatuur. Als deze trend zich in België doorzet, kunnen we een verdere toename verwachten van het aantal allergiepatiënten in onze bevolking en een toename van de ernst van de symptomen', aldus Ann Packeu, diensthoofd Mycologie en aerobiologie van Sciensano.