Loons fruit voor schoolgaande jeugd

De partij GROEN in Sint-Truiden vraagt de gemeenteraad om PFOS-metingen uit te voeren aan de Melsterbeek en op de site van het voormalige stort in Melveren. PFOS is een vervuilende chemische stof die schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. De hoogste concentratie PFOS bij vissen werd vastgesteld aan de Melsterbeek in Herk-de-Stad. Omdat die ook door Melveren loopt vraagt GROEN dat ook in Sint-Truiden de waterloop gecontroleerd wordt, zeker in de buurt van de vroegere stortplaats.