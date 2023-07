Ludwig Vandenhove: 'Stemmenverlies na vertrek Meryame Kitir is niet op te vangen door Vooruit in Limburg'

- Zeven huisdieren laten het leven in een verwoestende huisbrand in Rutten bij Tongeren. De brandweer probeerde de poezen nog te reanimeren.- Hasselt krijgt er nog eens 161 studentenkoten bij. Het nieuwe complex is vandaag geopend achter Quartier Bleu.- Vlaams parlementslid en senator Ludwig Vandenhove buigt zich over de crisis bij Vooruit na het vertrekvan Meryame Kitir.- Door het overaanbod aan parkeerplaatsen in Beringen is er extra autoverkeer. Dat blijkt uit een analyse in de TVL-reeks Parkeren in Limburg. - En in Voeren is een historische waterput als erfgoed in ere hersteld dankzij vrije bijdragen van wandelaars.