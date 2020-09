"De Groene Delle blijft behouden." Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft beslist dat het natuurgebied de Groene Delle tussen Lummen en Hasselt behouden blijft en dus niet gedeeltelijk zal omgevormd worden tot industriezone. Dat heeft Zuhal Demir zonet bekend gemaakt in het middagnieuws van TVL. Vandaag zet Demir het planningsproces voor bedrijvigheid in de Groene Delle stop. "De Groene Delle blijft de groene spons van Limburg," stelt ze. "Dat betekent uiteraard niet dat we watergebonden bedrijvigheid onbelangrijk vinden. Waterwegen en binnenvaart zijn meer dan ooit de vervoersmodus waarop versterkt dient te worden ingezet in het belang van mobiliteit én klimaat. Samen met mijn collega’s blijven we zoeken naar opportuniteiten hiervoor en versnellen we waar mogelijk. Dit najaar zal ik met een voorstel van terreinen voor watergebonden activiteiten naar de regering komen want de economische ontwikkeling aan het Albertkanaal is van belang om ecologische redenen," zegt Demir, verwijzend naar onder meer het toekomstige bedrijventerrein Insteekhaven Lummen. "Sommigen zullen dit een bocht noemen. Je kan het ook een politicus noemen die een openbaar onderzoek ernstig neemt en luistert naar mensen. Maar men mag dat framen zoals men wil. De Groene Delle is gered," besluit Demir.