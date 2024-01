Lydia Peeters countert kritiek op nieuwe vervoersplan: "Meld problemen en we zullen bijsturen waar nodig."

door Stef Van Chaze

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters weerlegt de kritiek op het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Er zullen kinderziektes zijn, geeft ze toe, maar de minister is ervan overtuigd dat dit plan wel degelijk een verbetering is op het vorige. De minister maakt zich ook sterk dat het vervoersplan kan worden bijgestuurd waar nodig. Daarnaast is er ook een oplossing in de maak voor de kinderen van de school voor buitengewoon onderwijs, KIDS in Hasselt. Het nieuwe vervoersplan ging gisteren in, maar morgen - de eerste schooldag na de kerstvakantie - volgt de lakmoesproef.