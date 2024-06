Op maandag 5 augustus opent in Neerpelt de nieuwe bibliotheek in de belevingscampus De Stroming. De huidige bibliotheken in Neerpelt en Palethe sluiten eind deze maand definitief hun deuren. In de bibliotheek aan de Norbertinessenlaan kan je nog terecht tot en met zaterdag 22 juni. In de bibliotheek aan de Jeugdlaan tot en met zaterdag 29 juni. Daarna sluiten de twee locaties definitief hun deuren. In De Stroming aan het Neerpeltse Kerkplein wordt nu volop gewerkt om van het oude gemeentehuis een hedendaagse belevingscampus te maken, met onder meer de nieuwe en eigentijdse centrale bibliotheek van Pelt. “Vanaf maandag 5 augustus ben je er welkom om kennis te maken met onze nieuwe parel. Op zondag 1 september nodigen we iedereen uit van 10 tot 16 uur om tijdens een opendeurdag kennis te maken met de mogelijkheden en diensten in het gebouw”, klinkt het bij de gemeente. Tijdens de sluitingsperiode van eind juni tot begin augustus zal je geen boeken kunnen uitlenen of terugbrengen. “Zorg er dus voor dat je voor eind juni zeker nog een laatste keertje langs komt in je vertrouwde bib om materialen uit te lenen om zo de sluitingsperiode te overleven. Heb je tijdens de sluitingsperiode materialen in je bezit? Geen nood: de inleverdatum van je geleende of verlengde boeken wordt automatisch verlengd tot 2 september. Heb je een boek dat al te laat was? Tussen de sluiting en 2 september loop je geen boetes op. Je kan je boeken dus met een gerust hart terug binnenbrengen in De Stroming na de opening op 5 augustus.” Alle informatie rond de nieuwe belevingscampus De Stroming en de praktische schikking rond de verhuis van de diensten die in het nieuwe gebouw een plekje zullen krijgen, vind je op www.gemeentepelt.be/destroming