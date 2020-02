Marino Keulen (Open VLD): "Patrick Dewael is een natuurlijke leider"

Gaat Limburg de kant op van Oost-Vlaanderen en moet onze provincie het langere tijd stellen zonder gouverneur? Het heeft er alle schijn van, nu de beslissing andermaal uitgesteld is. In de schoot van de Vlaamse regering zou er vrijdag informeel overleg gepleegd worden over de benoeming van 3 gouverneurs, die van Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant én Limburg. Maar dat gaat niet door. N-VA, CD&V en Open VLD raken er blijkbaar niet uit en tillen de beslissing over het krokusverlof. Te horen is dat de benoeming van de gouverneurs gekoppeld wordt aan de federale regeringsonderhandelingen. En die zitten, zoals bekend, muurvast. En dus kan het nog even duren voor we weten welke man of vrouw Herman Reynders opvolgt.