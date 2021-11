Meest gevaccineerde gebieden hebben nu ergste corona-uitbraken: hoe kan dat?

door Luc Moons

Het aantal besmettingen in onze provincie blijft onrustwekkend toenemen. In plaats van een afname, is er nog sprake van een versnelling. Het zijn vooral de landelijke gebieden, ondermeer in het Noorden van Limburg, die de hoogste vaccinatiegraad hebben, maar kampen met de ergste corona-uitbraken. Wil dat dan zeggen dat de vaccins niet werken? "Nee," zegt biostatisticus Geert Molenberghs. "De vaccins zijn nog altijd de beste garantie om te vermijden dat we in het ziekenhuis belanden. Maar het virus en vooral de erg besmettelijke Delta-variant is ons te snel af. We hebben na de vaccinatiecampagne de maatregelen te snel gelost. Zeggen dat de pandemie voorbij was, was fout," aldus Molenberghs.