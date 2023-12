Merendeel burgemeesters stelt zich verkiesbaar voor hoger politiek niveau

door Luc Moons

Drie op vier Limburgse burgemeesters zijn kandidaat bij de federale, Vlaamse of Europese verkiezingen in juni volgend jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. 32 burgemeesters stellen zich verkiesbaar. Ze doen dat omdat ze een mandaat ambiëren in het federaal, Vlaams of Europees parlement of omdat ze hun partij willen steunen. Opvallend is dat een meerderheid van de Open VLD-burgemeesters daar niet in meegaat. De liefde van de liberale burgemeesters voor hun partij lijkt op een laag pitje te branden. Bij Vooruit en N-VA staan wel alle burgemeesters op een lijst. Bij de CD&V zijn de lijsten nog niet volledig bekend, maar de partij bevestigt dat ze straks rekent op al haar burgemeesters in Limburg. De betrokken burgemeesters laten aan TV Limburg weten dat ze beschikbaar zijn.