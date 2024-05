Minidebat met Funda Oru en Steven Coenegrachts

door Luc Moons

'We moeten langer werken om de welvaart in Limburg te kunnen behouden'. Wat de politici ook beloven, het geld is er niet. Europa drukt ons met de neus op de feiten. België kampt met een begrotingstekort van 4,7 procent. Het gat in de staatskas bedraagt liefst 30 miljard per jaar. De pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar. Ruimte om die te verlagen, is er niet. We moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben en houden, en dan verdampt het gat in de begroting vanzelf, klinkt het. En voor dit mini-debat hebben we Funda Oru van Vooruit en Steven Coenegrachts van Open VLD, beiden Kamerlijsttrekker uitgenodigd.