Minister Peeters komt met strengere regels voor elektrische steps

door Luc Moons

Vanaf 1 juli verstrengen de regels voor elektrische steps. Onder de 16 jaar is het verboden om met een e-step tussen het gemotoriseerd verkeer te rijden. Op woonerven en wegen voorbehouden voor voetgangers en fietsers mag het wel. In voetgangerszones mogen jongeren rijden als een verkeersbord het toelaat, maar stapvoets. Gebruikers van e-steps worden gelijkgesteld met fietsers. De snelheid is beperkt tot 25 kilometer per uur. Er gebeuren teveel ongevallen. Op één jaar tijd is het aantal letselongevallen bijna verdrievoudigd, het aantal zwaargewonde verdubbelde, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. Op haar vraag worden de regels per 1 juli aangescherpt.