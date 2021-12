Vijftien tot twintig procent van de Limburgers die zich laat testen op het coronavirus test positief. De positiviteitsratio in onze provincie ligt hoger dan in andere provincies, dat merkt Eurofins op dat in opdracht van de overheid een nieuw testcentrum heeft geopend in Genk. Het testcentrum gelegen op de Onderwijslaan is een walk-in centrum waar je ook zonder afspraak terecht kan, maar je moet wel over een testcode beschikken. Het testcentrum komt in de plaats van de testbus. Er is een testcapaciteit van 270 staalafnames per dag.