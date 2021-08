Molenberghs pleit voor behoud mondmaskerplicht komende maanden:" Te vroeg om volledig te versoepelen."

In woonzorgcentrum Mandana in Genk raakten negen bewoners en twee medewerkers - ondanks een dubbele vaccinatie - besmet met het coronavirus. Eén van de bewoners overleed aan het virus. Volgens stalenonderzoek gaat het om de besmettelijkere delta-variant van het coronavirus. Bewoners worden medisch nauw opgevolgd en er wordt extra ozontechnologie ingezet om virussen te weren, laat de directie weten in een persbericht. De Covid-19 besmettingen in wzc Mandana blijven beperkt tot de twee woongroepen B1 en C1. Er zijn negen bewoners en twee medewerkers met een besmetting. Drie personen vertonen geen symptomen. Twee personen vertonen hoestklachten. Twee personen, waarvan één reeds palliatief verzorgd werd, hebben naast Covid-19 ook andere gezondheidsproblemen. Eén persoon werd opgenomen in het ziekenhuis. De bewoners worden verder door de huisarts opgevolgd. "We betreuren te melden dat één bewoner kwam te overlijden. Twee besmette medewerkers verblijven thuis in quarantaine," staat er in het persbericht. Andere woongroepen blijven negatiefDinsdag nam het woonzorgcentrum preventief testen af in alle vier woongroepen. Daar testten alle bewoners en medewerkers negatief. "Gisteren namen we opnieuw een preventieve test af bij bewoners en medewerkers van 2 woongroepen en ook zij testten allemaal negatief." Extra veiligheidsmaatregelenDe besmettingen zijn tot nu toe beperkt tot twee woongroepen. De medewerkers doen er alles aan om het in de woongroepen zo veilig mogelijk te houden. "In de woongroepen met een besmetting worden de kamers en leefruimten regelmatig gedesinfecteerd met ozontechnologie om zo concentraties van het virus te voorkomen." DeltavariantDe stalen van de besmette bewoners zijn intussen geanalyseerd. Zij blijken allemaal besmet te zijn met de Deltavariant van het Covid-19 virus.