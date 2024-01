Het tekort aan tandartsen, oogartsen en huisartsen is nijpend. "We moeten durven kijken naar het buitenland om medisch talent aan te trekken". Dat zegt Karin Van De Velde. Ze bouwt als mede-eigenaar van MedPoint een netwerk voor medische beroepen uit. Van De Velde is gekend als voorzitter van Voka Limburg. Na een mandaat van 4 jaar neemt ze afscheid. Ze was de eerste vrouwelijke voorzitter bij de Kamer van Koophandel in België.