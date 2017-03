Moslims reageren afwijzend op totaalverbod op onverdoofd slachten

Er komt een verbod op het onverdoofd slachten van schapen voor moslims. Er is een akkoord, en het is te nemen of te laten. Zo laat Vlaams minister Weyts weten. Het verbod lag vooral moeilijk bij de Limburgse moslims. Vanaf 1 januari 2019 gaat het in en kan het ritueel slachten nog alleen via de omkeerbare elektronarcose. Dat is een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn.