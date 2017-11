N-VA en Vlaams Belang vinden dat Limburg te weinig heeft ingezet op fusies van gemeenten

In de laatste aflevering van De Tussenstand belichten we de kleine politieke partijen in Limburg. Ook zij hebben ambitie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Groen heeft de wind in de zeilen en blaakt van zelfvertrouwen. Vlaams Belang - of wat daar nog van over blijft - moet zich zien te herstellen van de afstraffing in 2012 en vooral 2014. En PééVééDééAaa hoopt op de stem van zij, die het moeilijk hebben in deze maatschappij. Deel 5 van De Tussenstand.