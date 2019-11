Naakte ontslagen dreigen bij Proximus in Hasselt: werknemers leggen werk neer

In Bilzen is er kritiek op de organisatie van de infoavond door het Rode Kruis op donderdag over de komst van het asielcentrum. De avond verloopt in verschillende sessies en dat stoort nogal wat inwoners van Spouwen. Ze mogen enkel komen op vertoning van de brief die ze hebben ontvangen, en op het vermelde uur. Volgens schepen Bruno Steegen is dit gedaan om groepen, die er amok komen maken en die er niet moeten zijn, te weren. Hij roept op om de rust laten weer te keren.