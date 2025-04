En dan naar het nieuws dat de media wereldwijd in de ban houdt. De taksen van Donald Trump. Een importtarief van 20% op Belgische producten in de Verenigde Staten kan de Belgische economie tot 12 miljard euro kosten. Voor Limburg zou de economische schade tot 700 miljoen euro kunnen oplopen. Dat berekenden werkgeversorganisaties VKW en Voka. Volgens Ruben Lemmens van VKW moet de Europese Unie snel de onderhandelingen opstarten met de VS. Een mening die ook Europarlementslid Wouter Beke deelt. Al denkt hij dat we nieuwe bondgenoten en afzetmarkten moeten zoeken omdat een goed gesprek met president Donald Trump moeilijk wordt. Zeker als we kijken op de manier waarop hij de nieuwe importtarieven voorstelde.