Natte zomer houdt toeristen niet weg uit Limburg

Eerst de Belgen aan het werk krijgen en dan pas focussen op gerichte arbeidsmigratie. Dat zei Alexander De Croo gisteren in een interview aan TVL Nieuws. Veel bedrijven in onze provincie en in de rest van Vlaanderen komen handen te kort en zetten daarom buitenlandse werkkrachten in om een faillissement te voorkomen. De Croo wil eerst dat alle Belgen een job hebben en kijkt daarvoor ook naar Wallonië, waar de werkloosheidsgraad nog steeds te hoog is. Het is de verantwoordelijkheid van de werklozen om bij te dragen aan de samenleving en een job aan te nemen als men die aangeboden krijgt, klinkt het bij de premier.