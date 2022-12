Natuurpunt en brouwerij Alken-Maes delen boompjes uit

Gouverneur Jos Lantmeeters plaatst de stad Sint-Truiden onder verscherpt toezicht. Dat is bevestigd aan onze redactie. Aanleiding zijn een reeks klachten over het functioneren van het stadsbestuur en een aantal doorlichtingen van Audit Vlaanderen. Als gevolg van het verscherpt toezicht moet toekomstig burgemeester Ingrid Kempeneers op gezette tijden aan de gouverneur uitleg geven over de beslissingen van het stadsbestuur. De gouverneur zal het beleid begeleiden, opvolgen en controleren. Het is de eerste keer dat een gemeente in Limburg onder verscherpt toezicht wordt geplaatst.