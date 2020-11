Niel Hens: "We hebben geen overschot, het virus kan zo weer de kop opsteken"

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames dalen weer licht in onze provincie. Ook het aantal overlijdens zakt stilaan. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 16 en 22 november testten in totaal 1.378 Limburgers positief. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 199 coronapatiënten. 52 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen. Van 19 tot en met 25 november overleden er 29 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad in onze provincie is lichtjes gezakt naar 0,835. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt 1 andere persoon zal besmetten.Het huidige reproductiegetal is dus gezakt onder 1. Dit geeft aan dat de epidemie in onze provincie aan het krimpen is. De Limburgse cijfers zakken dan wel stilaan, maar ze zijn nog steeds zeer hoog. Het aantal besmettingen is door de recente maatregelen (en de gewijzigde teststrategie) langzaam beginnen dalen maar er is nog steeds een groot aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnamen blijft op een hoog niveau hangen. Hetzelfde geldt voor het aantal ingenomen ziekenhuisbedden op de intensieve afdelingen.