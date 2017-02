Nog een hele week hinder voor Limburgse treinreizigers na treinongeval in Leuven

Het treinongeval in Leuven zorgt ook voor hinder voor de Limburgse treinreizigers. Twee piekuurtreinen zullen morgen vanuit Genk niet vertrekken. En het is ook afwachten of de zogenaamde snelle trein via Aarschot naar Brussel kan rijden. 1 persoon liet bij de treinramp het leven, 27 mensen raakten gewond. Bij de 84 passagiers zaten wellicht ook enkele Limburgers want de trein vertrok vlak over de provinciegrens in Landen.