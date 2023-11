Noodcentrale krijgt taalkeuzemenu: in grensgemeenten kan dit levens redden

- Aan de vooravond van het grootste assisenproces ooit in Limburg, keren we terug naar de plaats van de misdaad. We gaan live naar Forzée, waar Genkenaar Hilal Mahktout door zijn vrienden werd doodgemarteld.- Onder fors protest van de oppositie heeft de gemeenteraad van Kortessem de fusie met Hasselt goedgekeurd. In Hasselt leek de goedkeuring eerder een formaliteit.- In Lanaken wil de directie van Sappi de sluiting van de fabriek afhandelen voor het einde van het jaar.- Wie straks naar een noodnummer belt, moet eerst aangeven in welke taal hij geholpen wil worden. Limburgers die dicht bij Wallonië naar 112 bellen, krijgen nu vaak een anderstalige aan de lijn.- En vanuit het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen verhuizen twee luipaarden naar een nieuwe thuis in Zuid-Afrika. De luipaarden verbleven liefst zes jaar in Oudsbergen.