Het voorstel van Frank Vandenbroucke is absurde verkiezingspraat. Dat zegt Voka Limburg. De minister van Volksgezondheid wil de werkgevers ook ­laten betalen voor de tweede maand ziekte van hun werk­nemers. De reactie van de werkgeversorganisatie is fors. Zelfs al zou hun patronale bijdrage daardoor verlagen. De werkgevers op deze manier op kosten jagen, lijkt de schuld van de zieke werknemer ook bij hen te leggen. En dat is niet correct, zegt Jonas De Raeve.