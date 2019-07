Het Virga Jesse in Hasselt biedt binnenkort een indoor navigatie app aan in het ziekenhuis. Hiermee willen zij komaf maken met de vele patiënten, bezoekers en personeelsleden die verdwalen in de complexe ziekenhuiscampus. Voor de app doet Jessa beroep op de Hasseltse start-up Blooloc. Met jaarlijks 200.000 patiënten is het Jessa ziekenhuis een drukbezette locatie. Heel wat patiënten en bezoekers geraken tijdens hun bezoek niet meer wijs uit de verschillende kleurcodes en pijlen in de gangen en gebouwen van het Jessa. Deze frustraties behoren ook tot één van de voornaamste klachten bij een bezoek. Daar wil het Hasseltse ziekenhuis nu verandering in brengen. “We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om de ziekenhuiservaring voor patiënten en bezoekers te verbeteren”, zegt Hilde Goossens, Directeur ICT & PM van Jessa. “De app van BlooLoc is de ideale oplossing om bezoekers en patiënten of zelfs personeel zonder extra stress van punt A naar punt B te begeleiden.” Google Maps, maar dan voor binnen yooBee, de app van BlooLoc, gaat op dezelfde wijze te werk als een GPS, maar stelt de gebruiker ook in staat om binnen in een gebouw én op meerdere verdiepingen te navigeren. BlooLoc levert hard- en software die het mogelijk maakt om indoor de positie van zowel personen als voorwerpen te bepalen. De gebruikers kunnen de applicatie eenvoudig op hun smartphone installeren. Testfase In een eerste fase van het project zal de bètaversie van de navigatie app worden uitgerold. De verdiepingen waar de raadplegingen/consultaties plaatsvinden op campus Virga Jesse in Hasselt zullen eerst worden uitgerust met de technologie. “In eerste instantie gaan we de navigatie app testen bij de patiënten die een afspraak hebben met één van onze specialisten”, zegt Jessa-woordvoerder Lieve Ketelslegers. “Na deze testfase zullen dan ook andere verdiepingen en de campussen Salvator en St.-Ursula in Herk-de-Stad volgen.” Polsalarm Maar de toepassingsmogelijkheden van het navigatie platform stoppen hier niet. “yooBee laat ook toe om later nog andere locatiegebonden diensten toe te voegen, zoals een polsalarm waarmee patiënten de verpleging kunnen oproepen”, zegt Dirk Callaerts, CEO van Blooloc. “Ook kan het Jessa ziekenhuis yooBee gebruiken om medische apparatuur en toestellen terug te vinden, alsook de beschikbare rolstoelen in het ziekenhuis.” De Hasseltse start-up Blooloc was nog maar pas te gast in het tvl-programma Starters @ Work. Tijdens deze aflevering werd onder andere getoond hoe de yooBee app bezoekers wegwijs maakt op de Corda Campus in Hasselt: