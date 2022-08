Voor studenten is er weer een moeilijke periode aangebroken: de herexamens. Wie in juni niet slaagde voor een examen aan de hogeschool of universiteit, moet in de loop van de volgende weken de examens hernemen. Vanochtend was het nog rustig in de Hasseltse blokbars, maar daar zal wellicht nog verandering in komen. We zijn met TV Limburg een kijkje gaan nemen in de bibliotheek van Hasselt.