Vlaanderen investeert meer dan 5,9 miljoen euro in schoolgebouwen in Limburg. De financiële injectie kadert in grote operatie rond de vernieuwing in de modernisering van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen, klinkt het bij het kabinet van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts. Deze regeerperiode wordt er 500 miljoen extra geïnvesteerd in schoolinfrastuctuur. In totaal zal er voor 3 miljard euro geïnvesteerd worden. In 11 Limburgse scholen wordt meer dan € 100.000 geïnvesteerd in scholenbouw. 7 andere scholen krijgen meer dan 10.000 euro, vaak voor kleinere herstellingswerken of het vernieuwen van het sanitair.