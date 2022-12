Het is D-day vandaag: erop of eronder voor de Rode Duivels namiddag op het WK in Qatar tegen Kroatië. Maar het is niet de opstelling maar de instelling die van belang is en dan trekken de Belgen aan het langste eind. Dat blijkt uit de analyse van de gasten in ons WK-programma Christiaens & Company. Er is maar één optie en dat is winnen.