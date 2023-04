"Onze regio maakt 70 procent kans om Einstein Telescoop binnen te halen"

Om de vele vacatures in te vullen en meer mensen aan het werk te krijgen, slaan de VDAB en enkele Limburgse gemeenten de handen in elkaar. Want het is niet enkel zo dat veel jongeren de weg naar de arbeidsmarkt niet vinden. Feit is ook dat de afstand tot de VDAB vaak te groot is. In Tongeren bestaat al twee jaar FLUX, een begeleidingstraject met jobcoaches voor werklozen tussen 18 en 30 jaar. Minister van Werk Jo Brouns is vol lof over dat initiatief. Hij grijpt het aan om de samenwerking met lokale besturen te intensifiëren.