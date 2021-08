Er komt een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Ook dat heeft het overlegcomité gisteren beslist. In Limburg is dat alvast geen probleem. Uit een rondvraag van TV Limburg bleek begin juli al dat negentig procent van de Limburgse verpleegkundigen en zorgverleners gevaccineerd is. Intussen is dat aantal nog toegenomen. In heel wat woonzorgcentra is 98 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd. Dat geldt ook voor woonzorgcentrum Orelia Katharinadal in Hasselt.