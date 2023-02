In 1B is Lommel SK een ontgoocheling rijker. De Noord-Limburgers leken gisteren af te stevenen op een 1-2 winst tegen de beloften van Anderlecht. Maar een doelpunt in de 93ste minuut besliste daar anders over. De komende wedstrijd wordt dus allesbeslissend voor Lommel. Dan weten ze of hun doel - het halen van de top 6 - bereikt is.