Opnieuw zwaar ongeval op kruispunt waar eerder 5 doden vielen

Een megatunnel van 5 km onder natuurgebied en onder Kelchterhoef, als onderdeel van een oostelijke omleidingsweg. Dat is het meest ingrijpende voorstel van de 4, die uiteindelijk overblijven voor de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren. Ook de oude westelijke omleidingsweg, die door de Raad van State is afgeschoten, blijft voor De Werkvennootschap rond de Noord-Zuid een optie. Daarnaast zijn er 2 scenario's, die het verkeer via tunnels langs de Grote Baan sturen. De discussie kan losbarsten. Uiteindelijk zal eind 2020 één scenario, dat breed gedragen wordt door de bevolking, voorgelegd worden aan de nieuwe Vlaamse regering. En pas dan kan, in het beste geval, en na 40 jaar gehakketak, de aanleg van de Noord-Zuid beginnen.