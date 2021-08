Oppositie vreest dat er geen debat komt over vaccinatiesaga Veerle Heeren op gemeenteraad

Als de vraag gesteld wordt, is oppositiepartij Vooruit bereid om mee te besturen in Sint-Truiden. Maar gewezen burgemeester Ludwig Vandenhove is geen kandidaat om Veerle Heeren op te volgen, indien ze zou opstappen. Dat zei hij vanmiddag in het TVL Nieuws. Veerle Heeren houdt vol dat ze geen vaccins voor anderen uit haar familie- en politieke vriendenkring geregeld heeft. "Maar ik heb de bewijzen dat dat wel zo is, overgemaakt aan de gouverneur en de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden", aldus Vandenhove. "Liegen in de politiek is dodelijk", klinkt het en hij blijft bij zijn standpunt dat Heeren best de eer aan zichzelf houdt en ontslag neemt.