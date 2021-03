Ouders en hun tieners goed voor ongeveer helft nieuwe coronabesmettingen

- Stop met zeuren. Hasselt is en blijft een fantastische stad. Dat zeggen handelaars, bezoekers en Hasselaren voor de camera van TV Limburg in een reactie op stadsgenoten die via sociale en andere media continue klaagzangen de wereld in sturen.- Nog in Hasselt komt er een prestigieus nieuw cultuurhuis in het midden van de stad met bioscoopzalen, een theaterzaal en een kunstencentrum. Het project kost 8,5 miljoen euro.- Vakantie in het buitenland is deze zomer nog hoogst onzeker. Volgens gouverneur Jos Lantmeeters komt de vaccinatiecampagne tijdens de zomermaanden pas echt op kruissnelheid.- Er zijn lange wachtlijsten voor niet-medische contactberoepen die voor het eerst in vier maanden hun deuren mogen opendoen. We gaan kijken in een schoonheidssalon in Alken en in een tattooshop in Hoeselt.- En hoe kunnen jonge boeren hun dromen najagen in tijden van vergrijzing en onbetaalbare gronden? De 31-jarige Jon Rouvrois start een biologische boerderij in Wellen, maar zonder hulp lukt dat niet.