Ouders van kinderen met beperking in ademnood na 2 maanden thuiszorg

En we hebben nog een heldenverhaal want in de coronacrisis zijn schoonmakers de vergeten helden van de zorg. Begin er maar aan, de corona-afdelingen dagelijks ontsmetten. Al 30 jaar werkt Rosanna als schoonmaakster in het Sint-Fransiscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder, en sinds maart op de covidafdeling. Een portret.