UHasselt prof dr. Esther Wolfs ontvangt als onderzoeker een prijs van vzw Spierziekten Vlaanderen. Op deze Zeldzame Ziektedag krijgt ze een prijs, omdat ze zich als onderzoeker inzet voor mensen met een zeldzame spierziekte. Esther Wolfs werkt aan een baanbrekende techniek om met stamcellen uit wijsheidstanden het ziekteproces achter de ziekte van Charcot-Marie-Tooth te ontrafelen. Met de prijs 'de Vedette' krijgt ze erkenning voor haar werk van de vzw. Charcot-Marie-Tooth (CMT) is een ingrijpende, erfelijke zenuwziekte die alleen al in ons land 1 op de 3000 mensen treft. De ziekte tast de zenuwen van patiënten aan, waardoor spierkracht geleidelijk aan afneemt in handen en voeten en tenslotte doortrekt tot aan de romp en zo de levenskwaliteit enorm beperkt. De eerste symptomen van de ziekte treden vaak al op voor de leeftijd van 30 jaar en een behandeling is er voorlopig nog niet. Al jaren zet het FIERCElab onder leiding van prof. dr. Esther Wolfs aan BIOMED UHasselt daarom in op het ontrafelen van het ziekteproces achter CMT, om zo te komen tot een gerichte therapie. Uniek is dat de onderzoeksgroep als enige ter wereld stamcellen uit wijsheidstanden haalt. Voor de inzet wil vzw Spierziekten Vlaanderen de professor van UHasselt bedanken. De hoop is om op een dag een behandeling te vinden voor de zenuwziekte. Van over de hele wereld zijn er al wijsheidstanden van patiënten naar BIOMED gestuurd in het kader van een onderzoek dat nog volop loopt.