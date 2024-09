Paardenkliniek Equitom gebruikt virtual reality bij operaties

Het Jessa Ziekenhuis roept de ouders van zo'n 800 baby's die in het Hasseltse ziekenhuis geboren zijn vanaf april, op om hun kind antilichamen te geven tegen RSV. Alle betrokken ouders krijgen daarvoor een brief in de bus. Het virus veroorzaakt luchtweginfecties waardoor zuigelingen in het ziekenhuis kunnen terechtkomen. Het medicijn is vanaf oktober beschikbaar voor baby's jonger dan 1 jaar. Het is niet verplicht, maar heel wat kinderartsen raden het medicijn aan, omdat het het risico op ziekenhuisopname bij een RSV-besmetting met 80 procent vermindert.